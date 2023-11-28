دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا مفتي عام السعودية، الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الثلاثاء، الموسرين والمقتدرين ورجال الأعمال للتبرع للمحتاجين، من خلال القنوات الرسمية التي حددتها الدولة لضمان وصولها لمستحقيها.

واستشهد مفتي السعودية "بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الإنفاق والصدقة، وأن ما ينفقه الإنسان عائد عليه أضعافاً مضاعفة في الدنيا والآخرة، وأن ما عند الله خير وأبقى مما يدخره الإنسان لنفسه"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المفتي عبدالعزيز آل الشيخ: "لعلكم تعلمون أن هذه الدولة فتحت أمام الموسرين وأهل الخير وجوهاً كثيرة للتبرع والإنفاق وفعل الخير عبر المنصات المعتمدة، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنصة إحسان الخيرية، ومنصة ساهم، التي تضبط العمل الخيري وتصرفه في وجوه الخير ومصارفه المعتبرة"، طبقا للوكالة.

وأضاف: "إني أذكر نفسي وإياكم بمناسبة قدوم فصل الشتاء أن تتذكروا إخوانكم المحتاجين من الفقراء والمساكين الذين لا يسألون الناس إلحافاً بالإنفاق عليهم من زكاة وصدقات أموالكم بما تجود به أنفسكم (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، مشيراً إلى أن الوقت الذي يمر على هؤلاء المحتاجين مع دخول فصل الشتاء يحتاجون معه إلى البطانيات، والخيام، والملابس الشتوية، التي تقيهم برد الشتاء، كما أن هذا العمل مخلوفٌ عليكم وعلى أهلكم وأموالكم بخير".

وحث مفتي السعودية "المواطنين والمقيمين من القادرين على العطاء على المبادرة بالتبرع كل حسب استطاعته وقدرته"، بحسب "واس".