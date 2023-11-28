الصليب الأحمر يعلن نجاح إطلاق سراح 12 رهينة من غزة

(CNN)-- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة من غزة، بعد أن سلّمتهم حركة حماس لها، الثلاثاء.

وكتبت اللجنة على موقع إكس (تويتر سابقًا): "لقد نجحت فرقنا في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة محتجزين في غزة. لقد تمكنا من تنفيذ هذه العملية بفضل دورنا الوسيط المحايد".

وهذه هي أول عملية نقل منذ تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس لمدة يومين إضافيين. ومن المقرر إطلاق سراح 20 رهينة إضافية من النساء والأطفال خلال تلك الفترة.

في هذه الأثناء، من المتوقع إطلاق سراح 30 فلسطينيًا، الليلة، وفقاً للمعلومات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني وسلطات السجون الإسرائيلية.

بين الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم 15 امرأة و15 طفلاً، جميعهم دون سن 18 عامًا، ويعتبرون أطفالاً بموجب القانون الدولي.