دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز ملف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض اكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

خلال اجتماع في باريس، حسم المكتب العالمي للمعارض المنافسة لصالح الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية.

وكتب حساب ملف "الرياض اكسبو 2030"، في موقع إكس (تويتر سابقًا) رسميًّا: "المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض وجهة العالم في معرض إكسبو 2030".

وشارك في الحدث، وفد سعودي على رأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين.

كانت دبي نظمت معرض اكسبو 2020، الذي حضره 23 مليون زائر. في حين ستنظم مدينة أوساكا اليابانية نسخة 2025.