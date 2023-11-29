دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار ترحيب طالبتين سعوديتين بالسفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، حالة من التفاعل على هامش افتتاح أعمال منتدى جازان للاستثمار، الأربعاء.

ألقت الطالبتان في جامعة جدة نوف العمري ووشيل الشهراني، كلمتان للترحيب بالسفير الصيني، الذي بدا مُعجبًا بما تقولانه باللغة الصينية.

وبعد انتهائهما، قال السفير الصيني لدى المملكة: شكرًا جزيلا الأختين العزيزتين، أحاول أن أتحدث اللغة العربية بنفس مستوى الأختين في التحدث باللغة الصينية".

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى لمنتدى جازان للاستثمار، وتستمر الأربعاء والخميس، وذلك برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويسعى المنتدى إلى جذب استثمارات إلى منطقة جازان في جنوبي غرب السعودية، بقيمة 38 مليار ريال (10 مليار دولار)، حسب تصريحات صحفية لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بجازان أحمد أبوهادي.