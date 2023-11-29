كاتب في هاآرتس لـCNN: نتنياهو "ميت سياسيًا" وقد يسعى لإطالة أمد الحرب

تحدثت مذيعة CNN، روزماري تشيرش، مع جدعون ليفي، كاتب رأي في صحيفة "هاآرتس"، حول ما يمكن أن تعنيه الحرب بين إسرائيل وحماس بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ليفي تعليقًا على تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس: "اليومان مجرد يومين فقط يا روزماري، والسؤال هو: ما الذي يتبع هذين اليومين فيما يتعلق بكل من استمرار الحرب، إذا كانت ستستمر، وفيما يتعلق بسؤالك حول استمرارية مسيرة نتنياهو؟".

وتابع الكاتب بالقول: "نتنياهو، من وجهة نظري، هو رجل ميت يمشي، سياسيًا. لن ينجو من هذا الفشل الذريع الذي هو مسؤول عنه، ولكن لن يمسه أحد حتى تنتهي هذه الحرب، الأمر الذي - أنا لا أنهمه بأي شيء - ولكن قد يكون ذلك أيضًا بمثابة تركيز له - إطالة أمد الحرب".

واستطرد ليفي بالقول: "آمل حقًا ألا يكون الأمر كذلك، ولكن قد يكون كذلك. لأنه طالما أن الحرب كانت مستمرة فلن يمس أحد نتنياهو".

وشدد ليفي على أن "نتنياهو خسر. لقد خسر. نرى ذلك في ظهوره العلني، فهو ليس نتنياهو الذي نعرفه. تسمع ذلك في حزبه، الناس يتحدثون بشكل مختلف عما كانوا عليه قبل السابع (من أكتوبر). لذا ستُظهر الفترة المقبلة كيف سينتهي الأمر لكن في نهاية اليوم سيتعين عليه التنحي بطريقة أو بأخرى".

أما فيما يتعلق بالضغوط التي مارستها عائلات الرهائن على نتنياهو وحكومته لبذل المزيد من أجل الرهائن، والتركيز بشكل أقل على تدمير حماس، قال ليفي إن "نتنياهو سوف يرد على سؤالك بالقول إنه من خلال التهديد بتجديد الحرب، فإنك تفعلين ذلك من أجل إطلاق سراح الرهائن أيضًا. هذا هو أكبر تأثير تمتلكه إسرائيل الآن".

وأعرب ليفي عن أمله بـ"ألا تتجدد الحرب، فقد خلقت بالفعل ما يكفي من الكوارث لكلا الشعبين. لكن ليس من حقي أن أقرر".

وأشار الكاتب إلى أن نتنياهو ليس لديه الآن "أي طريقة أخرى سوى التهديد بمواصلة الحرب لأن هذا هو نفوذه. لكن آمل أن تمنعه بعض الديناميكيات الجديدة وبعض الضغوط الأمريكية من العودة إلى ميادين القتل والتدمير تلك، وآمل أن يتم تحقيق أحد الهدفين بدون مواصلة الحرب، وهو إطلاق سراح كل الرهائن"، على حد قوله.