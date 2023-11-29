لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله الصباح، إن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "مستقرة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت: "يهيب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد، من مصادرها الرسمية".

في وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".