سلطان الجابر ينفي مزاعم استغلال محادثات "كوب 28" لعقد صفقات نفطية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نفى سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بشدة الاتهامات بأن فريقه سعى إلى استخدام محادثات مؤتمر COP28 لإبرام صفقات الوقود الأحفوري لشركة النفط والغاز المملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الجابر، في مؤتمر صحفي بدبي، الأربعاء: "هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وغير دقيقة". وأضاف: "إنها محاولة لتقويض عمل رئاسة COP28".

ونشرت العديد من وسائل الإعلام هذا الأسبوع قصصًا بناءً على مجموعة من الوثائق المسربة التي حصل عليها مركز "تقارير المناخ" المسجل في المملكة المتحدة، التي يبدو أنها عبارة عن مذكرات موجزة لآل جابر لعقد اجتماعات مع مسؤولين أجانب في الفترة التي سبقت الإعداد للقمة التي تستضيفها دبي.

ويدير الجابر أيضًا شركة "أدنوك" للنفط والغاز في الإمارات. ونفى رؤية تلك الوثائق المزعومة على الإطلاق.

وقال الجابر: "دعوني أطرح عليكم سؤالًا: هل تعتقدون أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أنا، سوف نحتاج إلى مؤتمر الأطراف، أو رئاسة مؤتمر الأطراف، لإقامة صفقات تجارية أو علاقات تجارية؟". وتابع: "لقد تم بناء هذا البلد على مدار الخمسين عامًا الماضية حول قدرته على إقامة الجسور والعلاقات والشراكات".

وأضاف: “أعدكم أنني لم أر قط نقاط الحديث التي يشيرون إليها أو أنني استخدمت نقاط الحديث هذه في مناقشاتي. نقطة أخرى، لقد كان كل اجتماع أجريته مع كل حكومة لأي جهة معنية أخرى يتمحور دائمًا حول شيء واحد وشيء واحد فقط: جدول أعمال COP28 وكيف يمكننا بشكل جماعي، لأول مرة على الإطلاق، اعتماد عقلية تتمحور حول التنفيذ والعمل على إبقاء 1.5 في متناول اليد".

نصت اتفاقية باريس على أن العالم يجب أن يحاول الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويقول العلماء إن تجاوز هذه العتبة سيجعل من الصعب التكيف على الحياة على الأرض.

وقال الجابر إنه غالبا ما كان يُعطى نصائح متضاربة حول ما إذا كان ينبغي عليه التعامل مع شركات النفط والغاز في منصبه.

وأضاف: "في بعض الأحيان يقال لي إنك بحاجة إلى التعامل مع الحكومات ومع شركات النفط والغاز لممارسة الضغط. وأحيانا يقال لي إنك لا تستطيع القيام بذلك"، وتابع قائلا: "يتم انتقادنا إذا فعلنا ذلك أو إذا لم نفعل ذلك".