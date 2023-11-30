اعتماد صندوق "الخسائر والأضرار" في اليوم الأول من مؤتمر "كوب 28"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتمد المندوبون في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف COP28 الخاص بالمناخ، في دبي، الخميس، رسميًا صندوق "معالجة الخسائر والأضرار"، لتحويل الأموال إلى البلدان الأكثر تضرراً من أزمة المناخ.

وقد تم الاتفاق على التفاصيل بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري في جلسة ما قبل مؤتمر الأطراف، عندما تقرر أن يستضيف البنك الدولي الصندوق. واعترضت عدة دول على قيام البنك بإدارة الأموال، ويرجع ذلك جزئيا إلى علاقاته القوية بالولايات المتحدة. واتفقت جميع الأطراف في النهاية على شرط أن يكون إشراف البنك الدولي على الصندوق مؤقتا.

لم يتلق القرار أي اعتراضات وألقى المندوبون ترحيبا حارا عند ضرب المطرقة. ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل حول من يجب أن يدفع ثمن التأثيرات المناخية.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، في الجلسة العامة: "لقد قدمنا ​​التاريخ اليوم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار في اليوم الأول من أي مؤتمر لمؤتمر الأطراف".

وأكد الجابر أن "الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ساهمت في اتخاذ خطوات رائدة وسباقة لتعزيز العمل المناخي العالمي عبر كافة مجالاته وموضوعاته، خاصةً معالجة الخسائر والأضرار، لتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجًا إليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان، مع حماية البشرية وكوكب الأرض".

وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر، ويبدأ تفعيله اليوم بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف بعد 5 اجتماعات عقدتها اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار.

وكان الاجتماع الخامس الذي شهد التوصل إلى التوصيات اللازمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في أبوظبي بناءً على اقتراح من رئاسة COP28 لكسر الجمود الذي ساد حتى الاجتماع الرابع.