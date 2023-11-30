مصدر إسرائيلي يوضح سبب إطلاق مجموعة أخرى من الرهائن في غزة "على دفعات"

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن وصول رهينتين إسرائيليتين إلى الأراضي الإسرائيلية بعدما سلمتهما حركة "حماس" للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من الاتفاق على تمديد الهدنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يتم نقل المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في الساعات القليلة المقبلة.

وقال الصليب الأحمر، في بيان، إنه سلم الرهينتين الإسرائيليتين اللذين تم إطلاق سراحهما، الخميس، إلى الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "قبل فترة قصيرة، قام ممثلو الصليب الأحمر بنقل الرهينتين الإسرائيليتين المفرج عنهما إلى القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وقوات الشاباك المتاخمة للسياج الأمني ​​مع قطاع غزة. وبعد ذلك، سيتوجهان إلى قاعدة حتسريم".

في غضون ذلكـ، أوضح مصدر إسرائيلي مسؤول أن "سبب إطلاق سراح الرهائن على دفعات منفصلة يوم الخميس هو احتجازهم في مواقع مختلفة في غزة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الرهينتين المفرج عنهما، الخميس، موجودتان الآن في الأراضي الإسرائيلية وفي طريقهما إلى قاعدة حتسريم العسكرية في جنوب إسرائيل.