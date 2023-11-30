عمان، الأردن (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الخميس، عن تنفيذ عملية إنزال جوي ثالثة لمساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمستشفى الميداني في قطاع غزة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في بيان، إنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مساء الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع "الهيئة الخيرية الهاشمية"، قد "سيرت جسرًا جويًا بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم".