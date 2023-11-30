القدس (CNN)-- قال داني دانون، الممثل الدائم السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي ضمن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لمناقشة إطار مختلف للإفراج عن الرجال والجنود الذين تحتجزهم حماس، طالما استمرت عمليات إطلاق سراحهم.

وقال دانون، لشبكة CNN، الخميس، إن "حماس تريد وضع شروط جديدة للرجال والجنود الإسرائيليين"، مضيفًا: "نحن قريبون من نهاية" هذه المرحلة من الصفقة.

وتابع قائلا: "إنهم يريدون معادلة مختلفة. والآن لدينا رهينة إسرائيلية مقابل 3 سجناء فلسطينيين، وهم يريدون محاولة تغيير هذه النسبة. طالما أنهم يستطيعون توفير الرهائن، فنحن على استعداد للتحدث".

وأوضح دانون أنه لا يعتقد أن حماس ستطلق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم، لأن حماس "تعتبرهم أوراق مساومة من أجل إنهاء الحرب عن طريق التفاوض".

وقال دانون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يشارك الحكومة الإسرائيلية وجهة النظر القائلة بضرورة وجود نظام جديد في غزة. لكن شركاءنا الدوليين مهتمون بما يأتي بعد حماس أكثر منا. إسرائيل تضع طاقتها في مواصلة هذه الحرب وهزيمة العدو أولا".

وأضاف أن إسرائيل دفعت "ثمنًا باهظًا" مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال، وتابع قائلا: "نحن أيضًا على استعداد لدفع ثمن باهظ للآخرين. ولكننا نفهم أيضًا أن الضغط العسكري سيقربنا من إطلاق سراح الرهائن".