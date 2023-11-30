نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة حتى تحقيق 3 أهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، باستئناف الحرب في غزة حتى تحقيق 3 أهداف، وذلك بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال نتنياهو: "لقد اختتمت للتو اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد وقت قصير من قيام قتلة حماس بقتل الناس هنا في القدس".

وأضاف: "قلت له إنها حماس نفسها. إنها حماس نفسها التي ارتكبت المجزرة الرهيبة يوم 7 أكتوبر، وحماس نفسها التي تحاول قتلنا في كل مكان".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلت له: أقسمنا، أقسمنا أن نقضي على حماس. لا شيء سيوقفنا"، وفقا لما نقله أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل هذه الحرب حتى تحقيق 3 أهداف: تحرير جميع الرهائن، والقضاء التام على حماس، وضمان عدم ظهور أي تهديد مثل هذا من غزة مرة أخرى".

في الوقت نفسه، أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن بلينكن "أكد من جديد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في حماية نفسها من العنف الإرهابي امتثالا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".

وأضاف البيان: "ناقش الوزير بلينكن ورئيس الوزراء نتنياهو الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. وتحدثوا أيضًا عن الحاجة إلى تسريع عملية إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة إلى غزة".

وأكد بلينكن على "ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية المدنية في جنوب غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة متطرفي المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة باتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا بإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وحرية وأمن إلى جانب إسرائيل".