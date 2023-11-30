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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمضت فاطمة شاهين 7 أشهر في السجون الإسرائيلية. اتهمتها السلطات في البداية بمحاولة قتل إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، لكن لم توجه إليها أي تهمة رسميا بارتكاب أي جريمة.

تم يوم الجمعة إطلاق سراح الشابة البالغة من العمر 33 عاما من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وهي واحدة من 39 فلسطينيا تم إطلاق سراحهم في ذلك اليوم مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين كجزء من الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وحتى مساء الأربعاء، أطلقت إسرائيل سراح 210 سجناء ومحتجزين فلسطينيين، وأطلقت حماس سراح 97 رهينة.

ومثل فاطمة شاهين، فإن غالبية المفرج عنهم حتى الآن كانوا محتجزين ولم يتم توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم. ويقول البعض إنهم لم يتم إخبارهم حتى عن سبب احتجازهم.

تم احتجاز بعض الفلسطينيين بموجب نظام قضائي عسكري غامض يسمح نظريًا لإسرائيل باحتجاز الأشخاص لفترات غير محددة دون محاكمة أو تهمة.

تطبق إسرائيل نظامين قضائيين مختلفين في الضفة الغربية منذ استيلائها على المنطقة في عام 1967. ويخضع الفلسطينيون الذين يعيشون هناك لسلطة نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، حيث يكون القضاة والمدعون العامون جنودا إسرائيليين يرتدون الزي الرسمي. وفي الوقت نفسه، يخضع المستوطنون اليهود هناك لمحاكم مدنية.

وقال مستشار قانوني في إدارة القانون الدولي التابعة للجيش الإسرائيلية لشبكة CNN، الأربعاء إن الأنظمة المختلفة موجودة لأنه بموجب القانون الدولي، لا يُسمح لإسرائيل "بتصدير" نظامها القانوني الخاص إلى الضفة الغربية.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، منظمة غير حكومية، إن المحاكم "تعمل كأحد الأنظمة المركزية التي تحافظ على سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

قالت فاطمة شاهين إنها مُنعت أثناء احتجازها من الاتصال بمحام ومُنعت من التحدث إلى عائلتها، حيث تعافت من الإصابات التي غيرت حياتها والتي عانت منها أثناء اعتقالها.

وقالت لـ CNN : "لقد اتهموني بتنفيذ عملية طعن. هذا ليس صحيحا. أطلقوا النار عليّ. أصبت برصاصتين في العمود الفقري... أعاني من شلل جزئي.. لا أستطيع أن أشعر بساقي أو الوقوف".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لـ CNNإن السجناء الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة "كانوا يقضون عقوبة لارتكابهم جرائم خطيرة، مثل محاولة القتل والاعتداء وإلقاء المتفجرات". لكن المعلومات التي قدمتها السلطات الإسرائيلية تكشف أن معظمهم لم يتم توجيه تهم إليهم أو إدانتهم.

الاعتقال الإداري

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير ومعتقل فلسطيني مؤهلين للإفراج عنهم بموجب اتفاق التبادل.

غالبية الأشخاص المدرجين في القائمة لم يتم اتهامهم أو الحكم عليهم بأي جريمة.

بدلا من ذلك، وفقا للوثيقة، تم احتجاز البعض أو وضعهم رهن الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية دون محاكمة أو تهمة، وأحيانا بناء على أدلة لم يتم الإعلان عنها.

كما تستخدمه إسرائيل كإجراء وقائي، حيث يتم احتجاز الأشخاص ليس بسبب ما فعلوه، ولكن بسبب جرائم مستقبلية يُزعم أنهم خططوا لارتكابها.

العديد من المعتقلين بموجب هذه السياسة ليس لديهم أي فكرة عن سبب سجنهم، لأن الأدلة ضدهم سرية.

وفقًا لبتسيلم، "هذا يترك المعتقلين عاجزين - يواجهون ادعاءات مجهولة دون أي وسيلة لدحضها، ولا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم، ودون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو إدانتهم".

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن احتجاز الأشخاص رهن الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولكن يمكن تجديد هذه المدة إلى أجل غير مسمى.

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها "بتسيلم" من مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن من بين أكثر من 1300 فلسطيني كانوا محتجزين رهن الاعتقال الإداري حتى شهر سبتمبر/أيلول، كان نصفهم تقريبًا محتجزين لأكثر من ستة أشهر.

وقال المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي إن قانون الاعتقال الإداري يتماشى مع أطر القانون الدولي ويتوافق مع اتفاقية جنيف. ومع ذلك، اعترف المسؤول أنه من الممكن في بعض الحالات استخدام القانون بطريقة "شديدة الوطأة".

وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات واسعة النطاق لاستخدامها هذه السياسة. عندما توفي الناشط الفلسطيني البارز والمتحدث السابق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان في السجن الإسرائيلي بعد إضراب عن الطعام دام 87 يوما في مايو/أيار. دعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، ووصفوها بأنها "قاسية" و"غير إنسانية".

أصبح عدنان رمزا للمقاومة الفلسطينية لسياسات الاعتقال الإسرائيلية بعد أن أمضى ما مجموعه 8 سنوات في السجون الإسرائيلية، معظمها رهن الاعتقال الإداري. ولم يحكم عليه قط.

وعلى الرغم من الانتقادات، فإن عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية آخذ في الارتفاع بشكل مطرد.

حتى شهر سبتمبر، كان العدد عند أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2003، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها "بتسيلم" و "هموكيد"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تركز على قانون حقوق الإنسان وتقدم المساعدة القانونية المجانية للفلسطينيين.

الأطفال في الاحتجاز

كما سلطت أحداث الأيام الأخيرة الضوء على قضية أخرى تعرضت إسرائيل لانتقادات بسببها: احتجاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل.

بحسب بتسيلم، كانت مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 146 قاصرًا فلسطينيًا بناء على ما وصفته بأسباب أمنية حتى سبتمبر/أيلول.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن سجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويُرسل القُصَّر إلى السجون العسكرية إلى جانب البالغين.

غالبية من تم إطلاق سراحهم حتى الآن من خلال صفقة التبادل هم من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، لكن قائمة الأشخاص المؤهلين للإفراج عنهم في إسرائيل تشمل أيضا 5 أطفال يبلغون من العمر 14 عاما و7 أطفال يبلغون من العمر 15 عاما.

كانت ملاك سلمان تبلغ من العمر 16 عامًا عندما ألقي القبض عليها في عام 2016 بتهمة محاولتها طعن ضابط شرطة إسرائيلي في القدس. وقالت السلطات الإسرائيلية إنه لم يصب أحد بأذى، لكنها أدينت بمحاولة القتل وحكم عليها بالسجن 10 سنوات في سجن عسكري. وبعد الاستئناف، تم تخفيض العقوبة إلى 9 سنوات.

وكانت سلمان واحدة من السجناء الذين أطلق سراحهم يوم الجمعة، بعد أن قضت ما يقرب من ثماني سنوات من تلك السنوات التسع. وتم لم شملها أخيرًا مع عائلتها في القدس، لكن لم يُسمح لعائلتها بالاحتفال.

وقالت فاطمة سلمان، والدة ملاك لـ CNN: "كانت السلطات الإسرائيلية معنا منذ الساعة الثانية بعد الظهر. وحاصروا المنزل ومزقوا أي زينة للاحتفال. لقد سرقوا فرحة إطلاق سراح ابنتي".

منعت السلطات الإسرائيلية الاحتفالات بإطلاق سراح الفلسطينيين بعد أن قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "التعبير عن الفرح هو دعم للإرهاب" وإن "الاحتفالات بالنصر تمنح القوة لنفس هؤلاء الحثالة البشرية" على حد وصفه. وكان بن غفير أدين في السابق بالتحريض على العنصرية ضد العرب ودعم منظمة إرهابية.

منذ الهجمات القاتلة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت الشرطة الإسرائيلية قانون مكافحة الإرهاب لتوسيع حملة القمع ضد الفلسطينيين.

تنص المادة 24 من هذا التشريع على أن أي شخص يفعل أي شيء من أجل "التعاطف مع جماعة إرهابية" سواء كان ذلك عن طريق "نشر المديح أو الدعم أو التشجيع، أو التلويح بالعلم، أو إظهار أو نشر رمز" يمكن اعتقاله وسجنه لمدة تصل إلى 3 أعوام. وبعد هجمات حماس الشهر الماضي، تم اعتقال الفلسطينيين بعد التعبير عن تضامنهم مع المدنيين في غزة وتبادل آيات من القرآن على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين أسباب أخرى.

ردا على سؤال من شبكة CNN حول زيادة الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة الإسرائيلية الشهر الماضي إنه بينما “تدعم بقوة الحق الأساسي في حرية التعبير، فمن الضروري التصدي لأولئك الذين يستغلون هذا الحق للتحريض على العنف بشكل خطير. "

وفي إشارة إلى احتفالات عائلات المعتقلين المفرج عنهم، قال بن غفير إن “السياسة هنا واضحة جدًا جدًا جدًا – عدم السماح بتعبيرات الفرح هذه، والسعي بحزم لإجراء اتصالات ووقف أي دعم لهؤلاء النازيين" على حد تعبيره.

مثل بقية الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، يخضع الأطفال لنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مما يعني أن حقوقهم محدودة ولا تتماشى مع المعايير الدولية لنظام قضاء الأحداث.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" في وقت سابق من هذا العام، يتم احتجاز ما بين 500 إلى 1000 طفل في السجون العسكرية الإسرائيلية كل عام.

وأضافت أن العديد من الأطفال محتجزون بتهمة رشق الحجارة، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا بموجب القانون الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت المنظمة إن مسحها للأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي أظهر أن 86% أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب، و70% قالوا إنهم تعرضوا للتهديد بالأذى، و69% أفادوا بأنهم تعرضوا للتفتيش العاري أثناء الاستجواب.