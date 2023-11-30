هندي قتل يمني بسكين.. السعودية تنفذ حكم الإعدام "قصاصا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "قصاصا" بحق وافد يحمل الجنسية الهندية بعد إدانته بقتل وافد يمني الجنسية.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، قالت فيه: "أقدم كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية -على قتل محمد محسن علي الجاملي - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية -، يوم الأربعاء 15 / 5 / 1445هـ، الموافق 29 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".