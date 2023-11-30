دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، أن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن اللواء باقري أبدى استعداد القوات المسلحة الإيرانية "للنهوض بالعلاقات العسكرية" مع المملكة العربية السعودية.

وأعرب باقري عن "ارتياحه لتوسيع العلاقات الودية بين إيران والسعودية"، وأشاد بالحكومة السعودية "لاستضافة القمة الطارئة للبلدان الإسلامية، معربا عن جهوزية القوات المسلحة الإيرانية لتمتين العلاقات العسكرية بين البلدين"، وفقا لما نقلته "إرنا".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الطرفين "ناقشا القضايا المهمة للعالم الإسلامي. وفي الختام وجه كل منهما دعوة للطرف الآخر لزيارة بلاده".