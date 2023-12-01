مصر.. بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 للمقيمين بالخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ المصريون المقيمون بالخارج، الجمعة، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية في تدوينة لها على صفحتها بمنصة فيسبوك صورا من نيوزيلندا قائلة: "السفارة المصرية في ويلنغتون اول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024".

وتابعت: "بدأت السفارة المصرية في ويلنغتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا".

ويصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 في أول 3 أيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتجرى في الداخل خلال أيام 10، 11، 12 من الشهر ذاته، في حين يذكر أنه في آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.