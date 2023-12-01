القدس (CNN)-- نشرت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي ياردن بيباس، والد كفير (10 أشهر) وأرييل (4 سنوات)، وهو يلقي اللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقتل زوجته وطفليه في غارة جوية.

ولم يتسن لشبكة CNN التحقق من صحة ادعاء مقتل الزوجة والطفلين ولا ادعاء الغارة الجوية، ولن تبث فيديو الرهينة، كما لا تعلم CNN أي شيء عن الموقع الذي تم تصويره فيه.

وادعت "كتائب القسام"، الأربعاء، دون تقديم أدلة، أن كفير وشقيقه أرييل ووالدتهما شيري، قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

ووصف الجيش الإسرائيلي الفيديو، الخميس، بأنه "قاس"، وقال إنه لم يؤكد مقتلهم بعد. وأضاف: "منظمة حماس الإرهابية تقدم لقطات قاسية وصعبة لياردن بيباس، قلوبنا تتوجه إليه وإلى عائلة بيباس بأكملها".

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، الخميس ( الفيديو) بالقول : "هذا عمل من أعمال الإرهاب النفسي الذي تستخدمه حماس ضد عائلات الرهائن… بهدف ممارسة الضغط وإيذاء قدرتنا على الصمود والإضرار بها. ولم يتم التأكد بعد من ادعاءات حماس بشأن عائلة بيباس".

وفي مقطع الفيديو، يتحدث ياردن مباشرة إلى الكاميرا ويبدو في حالة ذهول، مع صورة زوجته وأطفاله التي وضعتها حماس في الجزء العلوي الأيمن من الفيديو. وتحدث بيباس باللغة العبرية مع احتمال أن يكون قد تحدث وهو تحت الإكراه، وناشد الحكومة الإسرائيلية إعادته وبقية أفراد عائلته إلى الوطن حتى يمكن دفنهم في إسرائيل.

ويحتجز بيباس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منفصلًا عن عائلته.