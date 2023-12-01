دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، في المسجد الحرام، بعد إعلان وفاته، الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان في وقت سابق، الجمعة، "وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود"، وأضاف أنه "سيُصلي عليه، بعد صلاة العصر، في المسجد الحرام بمكة المكرمة"، حسبما أفادت وكالة "واس".

كما أدى صلاة الميت مع ولي العهد على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز العديد من الأمراء والمسؤولين. وأدى الصلاة أيضا "أبناء وأحفاد الفقيد، ومنهم الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.

والأمير ممدوح هو ابن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأخ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسبق أن شغل الأمير ممدوح منصب أمير منطقة تبوك.