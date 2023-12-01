نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- لم يتبق سوى ساعات قليلة على الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس"، والتي استمرت 7 أيام، وأدت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن، والإفراج عن فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة، التي تم تجديدها فقط في اللحظة الأخيرة لليوم السابع، مرة أخرى في حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

ويمر الجانبان بمرحلة تمديد يومية للاتفاق الذي يتعين على "حماس" بموجبه تقديم قائمة جديدة تضم 10 رهائن سيتم إطلاق سراحهم لضمان 24 ساعة أخرى من وقف القتال.

وذكر بيان لـ"كتائب القسام" لجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها دعت عناصرها إلى أن يكونوا "في جاهزية قتالية عالية في حالة استئناف القتال".

وأطلقت "حماس" سراح 8 رهائن يوم الخميس – 6 منهم وصلوا إلى إسرائيل، حسبما قال الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق سراح الرهينتين الأخريين، في وقت سابق من الخميس.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم إطلاق سراح المجموعة السابعة في أوقات مختلفة لأنهم كانوا محتجزين في مواقع مختلفة في غزة.

ووفقا للمصادر، قبلت إسرائيل من أجل تمديد الهدنة، 8 رهائن جدد بالإضافة إلى الإسرائيليين الروسيين اللذين تم إطلاق سراحهما، الأربعاء.

وقالت مصر إن المفاوضين المصريين والقطريين يسعون لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين.

ومن المتوقع أن ينتهي التمديد الحالي في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي إذا لم يكن هناك اتفاق جديد.

وبموجب التمديد الذي تم يوم الخميس، والذي تم الاتفاق عليه قبل دقائق من انتهاء مدته، سيتم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين و الإفراج عن 30 فلسطينيا وهي نفس شروط الأيام السابقة.

وقال المفاوضون إن الاستمرار في تمديد وقف القتال قد يمثل تحديًا.

وزعمت "حماس" حتى اللحظة الأخيرة أنها تواجه مشكلة في تحديد مكان 10 نساء وأطفال رهائن – وهو شرط أصرت إسرائيل على ضرورة الوفاء به – لتمديد الهدنة حتى يوم الخميس.

وقال عضو في البرلمان الإسرائيلي إن الحكومة مستعدة لمناقشة شروط مختلفة للإفراج عن الرجال والجنود الذين تحتجزهم "حماس".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، وقال إن نتنياهو عرض "خطوات ملموسة لضمان بذل إسرائيل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة عند استئناف القتال".

كما أدان بلينكن "العنف المتطرف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقال إنه سيواصل الإصرار على المساءلة الكاملة للمسؤولين" في لقائه مع عباس.

و زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بناء على طلب الناجين وعائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت المحكمة إن زيارة كريم خان "ليست ذات طبيعة تحقيقية".

وقدمت 5 دول إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما إذا كانت جرائم قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية كجزء من رد إسرائيل على هجمات "حماس".