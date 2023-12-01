قطر.. فيديو اعتراض واصطدام سيارات وضبط متهمين بتهريب مخدرات

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، مقطع فيديو من عمليات رصد ومتابعة عملية تهريب مواد مخدرة قبل القبض على المتهمين.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية القطرية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلة بتعليق: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من القبض على (4) متهمين لقيامهم بجلب وتهريب المواد المخدرة".

وتابعت: "بعد أخذ إذن النيابة المختصة تم متابعة ومداهمة المتهمين وبالقبض عليهم عثر بحوزتهم على (11) كيلو من مخدر الحشيش".

وذكرت الداخلية القطرية أنه المتهمين "تم إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.