(CNN)-- لا تزال المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة مستمرة، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة CNN، حتى بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن استئناف العمليات القتالية في غزة في وقت مبكر من يوم الجمعة.

فبعد ساعة من انتهاء الهدنة في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، لم يعلن أي من الأطراف الرئيسية المعنية - حماس، أو قطر، أو إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو مصر - علانية عن انهيار المحادثات.

منذ ما يقرب من سبعة أسابيع، كان معظم الناس في قطاع غزة يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة، مع التركيز على الأساسيات: العثور على المأوى، والفرار من القتال، والحصول على الغذاء والماء. حيث منح وقف الأعمال القتالية سكان غزة لحظة لالتقاط الأنفاس - وتقييم الدمار المحيط بهم.

ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين في غزة، جلبت الهدنة الكثير من الحزن والأسى لأنهم تمكنوا من رؤية الحجم الكامل للدمار لأول مرة. وقد أدت أسابيع القتال إلى تسوية أحياء بأكملها بالأرض، وقُتل آلاف الأشخاص.

يشير تحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه باحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون إلى أن ما بين 26% إلى 34% من جميع الهياكل في القطاع تضررت اعتبارا من 29 نوفمبر/تشرين الثاني. وبالمقارنة، تراوحت هذه الأرقام بين 13% و18% في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.