نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله الصباح، السبت، أن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "لا تزال بفضل الله عز وجل مستقرة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الوزير: "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري قال، الأربعاء، إن الحالة الصحية لأمير الكويت "مستقرة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".

ومن جانبها، حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، السبت، من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".

وأردفت النيابة العامة الكويتية قائلة: "رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة"، حسبما أوردت وكالة "كونا".

وأكد البيان أن "أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذريعن بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف عل مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر"، طبقا للوكالة الكويتية.