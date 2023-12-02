"ربنا يوقف الجنون ده".. تعليق ساويرس على منشور حول حرب غزة يثير تفاعلا

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السبت، على منشور لوزير السياحة المصري الأسبق، منير فخري عبدالنور، ينتقد فيه عدم تحرك المجتمع الدولي، لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال منير فخري عبدالنور في منشور عبر حسابه الرسمي عل منصة "إكس"، تويتر سابقا حول غزة: "رؤساء دول وأمين عام الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وهيئات مجتمع مدني وجمعيات حقوق إنسان، كلهم يعبرون عن أسفهم لاستئناف المذبحة في غزة"، حسب وصفه.

وأضاف عبدالنور: "هل هذا هو أقصى ما يمكن عمله في مواجهة هذه المأساة؟ هي إسرائيل مالهاش كبير في العالم ده؟"، حسب قوله.

وقال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس"، ردا على منشور فخري عبدالنور: "للأسف ملهاش .. لكن لينا ربنا يوقف الجنون ده... ويهدى النفوس لحل عادل".

ومن جانبه، قال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس"، ردا على منشور فخري عبدالنور: للأسف ملهاش .. لكن لينا ربنا يوقف الجنون ده … ويهدى النفوس لحل عادل".

وأثار رد ساويرس على المنشور تعليقات من مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي: