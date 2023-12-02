دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن بسلاح ناري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالله بن كريم بن معازر الفهيقي، سعودي الجنسية، على قتل مقبل بن حجر بن قريش الفهيقي، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأوضحت الداخلية السعودية أنه كان قد تم "تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأردفت الوزارة السعودية في بيانها قائلة، إنه قد "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن كريم بن معازر الفهيقي، سعودي الجنسية، السبت، 18/ 5/ 1445هجرية، الموافق 2 / 12 / 2023 ميلادية بمنطقة الجوف"، طبقا لما ذكرت "واس".