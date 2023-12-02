محمد بن زايد يوجه رسالة بالفيديو في اليوم الوطني للإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، رسالة للمواطنين والمقيمين بأرض بلاده في اليوم الوطني للدولة الذي يصادف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الرئيس الإماراتي في مقطع الفيديو: إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم.."

وتابع قائلا: "تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاما بعد عام ونحن نمضي إلى الأمام يدا بيد وقلبا بقلب وعزيمة لا تقف عند حد متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة رافعين رؤيتنا إلى السماء وكل عام والطن بكم جميعا أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.