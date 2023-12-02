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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة، قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

وقال لازاريني في منشور عبر حساب"الأونروا الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "إذا كان هناك قتال، فمن المرجح أن يرغبوا (سكان غزة) في الفرار إلى الجنوب، وإلى ما وراء الحدود".

وقالت الأونروا في منشور آخر عبر منصة "إكس"، إن "فرق الأونروا تمثل شريان الحياة في مخيم النصيرات، حيث تقوم بتوزيع الطعام على الذين يبحثون عن ملجأ في مدارسنا التي تحولت إلى ملاجئ".

وأضافت الوكالة: "لكن مع عدم السماح بدخول مساعدات جديدة إلى غزة، الجمعة، فإن هذه الإمدادات الحيوية تُستنزف بسرعة، ورغم التحديات، فإننا نواصل بذل كل ما في وسعنا".