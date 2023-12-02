مصدر: هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في سوريا

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتمركزة في قاعدة الشدادي بسوريا تعرضت لهجوم صاروخي، صباح الجمعة.

وأضاف المسؤول أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية في القاعدة.

وهذا الهجوم الـ75 الذي تتعرض له القوات الأمريكية والتحالف منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤول أمريكي، الأربعاء، لشبكة CNN، إن القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المتمركزة في نهر الفرات في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وكان هجوم الأربعاء هو الأول منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي تم خلاله التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.