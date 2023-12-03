نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على سؤال من أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، حول إن كان سيصوت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، التي انطلقت في الخارج، الجمعة، مما أثار تفاعلا.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" عبر حسابه، مساء السبت، موجها سؤالا لرجل الأعمال المصري قال فيه: "حضرتك ناوي تصوت بره ولا تصوت جوة؟ مش هسألك هتصوت لمين عشان عارف إنك ملكش في اليمام".

ورد عليه نجيب ساويرس قائلا: "ولا بره ولا جوة".

وأثار رد رجل الأعمال المصري تفاعلا على منصة إكس". وقال أحد النشطاء عبر حسابه: "يا عم نجيب أنت كده بتخبط بالحلل جامد".

وكتب مستخدم آخر: "بختلف معاك في حاجات قليلة بس بحترم فيك صراحتك يا هندسة".

وكتب ناشط ثالث قائلا: "أجمل حاجه فيك جرأتك".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، كتب، مساء الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "العملية التصويتية في اللجان الفرعية في الخارج في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ تسير بسهولة ويسر".

ونشر المتحدث "لقطات للعملية الانتخابية من السفارات والقنصليات المصرية في دبي، سراييفو، بغداد، لوس أنجلوس، باريس، هيوستن، بودابست، هراري، ويندهوك، مسقط، بلغراد، الدوحة، وأبو ظبي".