نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله الصباح، الأحد، أن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "لا تزال مستقرة بفضل من الله عز وجل ومنته"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الوزير: "مبتهلين إلى المولى أن ينعم على أمير البلاد بالصحة والعافية، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل".

والأربعاء الماضي، قال وزير الديوان الأميري الكويتي إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية"، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفي الوقت نفسه، تلقى ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الأحد، اطمأن خلاله سلطان عمان على الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية، حسبما ذكرت وكالة "كونا".