نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، استهداف ما قالت إنهما "سفينتين إسرائيليتين" لدى مرورهما في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.

في منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا)، قال العميد يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثي، المدعومة من إيران، إنه "تنفيذًا لتوجيهاتِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِالدين الحوثي... نفذتِ القواتُ البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية... صباحَ يومِنا هذا عملية استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب".

وأشار المتحدث إلى أن السفينتين "هما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين"، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية".

وذكر المتحدث أن "عمليةُ الاستهدافِ (جاءت) بعد رفضِ السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأكد المتحدث أن قوات الحوثي "مستمرةٌ في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا الصامدين في قطاعِ غزة".

وحذرت قوات الحوثي "كافةِ السُّفُن الإسرائيلية أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَّها سوفَ تصبحُ هدفًا مشروعًا في حالِ مخالفتِها لما جاءَ في هذا البيانِ والبياناتِ السابقةِ الصادرةِ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية"، حسب قوله.

في سياق متصل، قال مسؤول عسكري أمريكي إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين، كانت متجهتين نحو المدمرة في جنوب البحر الأحمر، الأحد. وأضاف أن المدمرة استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية مدنية تعرضت لإطلاق صاروخ باليستي.

وأشار المسؤول إلى أن المدمرة كارني أسقطت طائرة حوثية أخرى بدون طيار عندما كانت تقدم المساعدة لسفينة "يونيتي إكسبلورر".

في 19 نوفمبر/ تشرين الأول، استولت جماعة الحوثي استيلائها على السفينة غلاكسي ليدر في البحر الأحمر. كانت السفينة المملوكة لبريطانيا والتي ترفع علم جزر البهاما، والتي تديرها شركة يابانية ولكن لها صلات برجل أعمال إسرائيلي، متوجهة من تركيا إلى الهند عندما تم الاستيلاء عليها وإعادة توجيهها إلى الحديدة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لشركة الأمن البحري "أمبري".

وقال الحوثيون إن عملية الاستيلاء على السفينة جاءت ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، التي أثارها هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.