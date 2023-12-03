نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي إن المدمرة الأمريكية "يو.إس. إس. كارني" أسقطت طائرتين دون طيار "مسيرتين" تابعتين للحوثيين، كانتا متجهتان نحوها في جنوب البحر الأحمر، الأحد، لدى استجابتها لنداء استغاثة من سفينة تجارية مدنية أُطلق صاروخ باليستي باتجاهها.

وأوضح المسؤول الدفاعي الأمريكي: دمرت المدمرة "كارني"، طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين أثناء تواجدها في جنوب البحر الأحمر.

و"كارني" هي مدمرة من طراز Arleigh-Burke، تم نشرها كجزء من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس غيرالد فورد" الهجومية.

وأضاف المسؤول الدفاعي الأمريكي أن المدمرة "كارني" رصدت "صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل، أُطلق على سفينة تجارية مدنية هي "يونيتي إكسبلورر" M/V Unity Explorer، الذي سقط في محيط تلك السفينة"، واستجابت السفينة "كارني" لنداء الاستغاثة الذي أطلقته سفينة "يونيتي إكسبلورر"، وأثناء تقديم المساعدة، أسقطت (المدمرة) طائرة أخرى بدون طيار تابعة للحوثيين كانت متجهة نحو السفينة والمدمرة.

وتأتي الهجمات بعد يوم واحد فقط من اعتراض طائرة من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية "أيزنهاور"، لطائرة إيرانية بدون طيار حلقت "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" في الخليج العربي.

في الوقت نفسه، قال العميد يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، الأحد، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في مضيق باب المندب، وهما سفينة "يونيتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين"، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، وتم استهداف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية"، حسب زعمه.

وذكر يحي سريع، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".