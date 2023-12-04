نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، الاثنين، من أن القضية الفلسطينية تواجه "منحنى شديد الخطورة وتصعيدًا غير محسوب بهدف تصفيتها"، حسبما نقل عنه موقع بوابة "الأهرام" المصري الحكومي على الإنترنت.

وجاءت تصريحات الفريق أول محمد زكي خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، الذي يُعقد في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الدفاع المصري: "الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية، وتصعيدا عسكريا غير محسوب لفرض واقع على الأرض، هدفه تصفية القضية الفلسطينية"، طبقا لما نقل عنه موقع قناة "القاهرة نيوز" الإخبارية، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وأضاف وزير الدفاع المصري: "لا بد للسلام من قوة تحميه، وتؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا".

وأوضح الفريق أول محمد زكي أن "الأمة المصرية القوية صاحبة الحضارة والتاريخ، تؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان الأساسي للأمن والسلام"، بحسب بوابة "الأهرام".

وأردف وزير الدفاع قائلا إن "القوات المسلحة ستظل حارسا أمينا لهذا الوطن، وإن مصر نقطة التلاقي لإرساء السلام من أجل العيش الآمن وتحقيق المصالح المشتركة".