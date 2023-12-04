الجيش الإسرائيلي: "تصفية" قيادي في "حماس" وهذا دوره في هجوم 7 أكتوبر

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي الأحد إن إسرائيل نجحت بـ"تصفية" قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس في غارة جوية شنتها طائرة مقاتلة الأحد.

وقال هاغاري إن القيادي في حماس كان مسؤولاً عن تنفيذ الهجمات على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، تبع المؤتمر الصحفي: "في أعقاب معلومات استخبارية للجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، وقتلته".

وأردف البيان: "تحت قيادته، نفذ إرهابيو حماس هجمات على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر خلال الغزو والمذبحة في جنوب إسرائيل"، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن الحواجري كان "في قيادة قوات حماس المقاتلة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاطئ".

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مخيم الشاطئ للاجئين في شمال قطاع غزة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل عملياته على الموقع للقضاء على كل القادة الذين ينشطون في المنطقة".