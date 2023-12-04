الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود جراء إطلاق قذائف من الجانب اللبناني

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن ثلاثة جنود إسرائيليين أُصيبوا بقذائف هاون أُطلقت عبر الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليل، تم تحديد عدد من قذائف الهاون التي أُطلقت من لبنان نحو مواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا. نتيجة لذلك، أصيب ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

وفي وقت لاحق، أُطلقت المزيد من القذائف على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة يفتاح، وهو كيبوتس في شمال إسرائيل، حسب الجيش الإسرائيلي الذي قال: "ردًا على ذلك، ضربت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الحكومة اللبنانية أن قصفا إسرائيليا استهدف مركزا بالقرب من عدد من المستوطنات الحدودية، وأضافت الوكالة أن العديد من القرى الحدودية تعرضت أيضًا لهجمات من الطائرات الإسرائيلية.

من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف "تجمعا" للجنود الإسرائيليين في شتولا وموقع الراهب و"تم تحقيق إصابات"، وفقا لقناة "المنار" التابعة للحزب.