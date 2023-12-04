الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 3 جنود في غزة.. وهذه الحصيلة الإجمالية

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين أثناء القتال ضد حماس في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي، مما رفع عدد خسائر الجيش الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني إلى 69، منذ بدء العملية العسكرية البرية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه يوسع عملياته البرية لتشمل جميع أنحاء غزة، حيث يقصف القطاع بعد انهيار الهدنة مع حماس، الأسبوع الماضي.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل نحو 15200 فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تستمد أرقامها من وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

وأتت العمليات الإسرائيلية ردا على هجوم حماس على مدن ومناطق إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.