"سنرتدي الثوب عام 2050".. تفاعل على تصريح جديد لوزير الطاقة السعودي

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا بتصريح قال فيه إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيواصلون "ارتداء الثوب بحلول عام 2050"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر "جيبكا السنوي الـ17".

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمته: "لدي أيضا تعليق آخر من أجل محمد... هذا الشاب اليافع الذي رأيناه في مقطع الفيديو".

وأردف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "لم أستطع إلا أن ألفت انتباهه وانتباه المؤتمر إلى الأمر... في عام 2050 سنكون مازلنا نرتدي الثوب".

وتابع وزير الطاقة السعودية: "مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون".

وظهر الشاب الذي تحدث عنه وزير الطاقة السعودي مرتديا زيا أبيض، في مقطع يُظهر تطور الحياة الافتراضية في دول الخليج بحلول عام 2050.

وتفاعل مغردون مع ما قاله الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: