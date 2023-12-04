نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رونين بار، كبير مسؤولي الأمن الداخلي الإسرائيلي، إن إسرائيل عازمة على القضاء على حماس في جميع أنحاء العالم حتى لو استغرق الأمر سنوات، وذلك وفقًا لتسجيل بثته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” يوم الأحد.

وقال مدير الشين بيت: "مجلس الوزراء وضع لنا هدفا. وهو القضاء على حماس. ونحن عازمون على القيام بذلك. هذه ميونيخنا. (سنقضي على حماس) في كل مكان: في غزة وإسرائيل ولبنان وتركيا وقطر، في كل مكان"، حسب قوله.

وبار هو مدير وكالة الأمن الإسرائيلية، المعروفة أيضًا باسم الشين بيت وهي وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية المكلفة بمكافحة الإرهاب.

وإشارة بار إلى ميونيخ تعود إلى ما حدث في 5 سبتمبر 1972، خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عندما قُتل إسرائيليان وأخذ تسعة رهائن من قبل أعضاء "سبتمبر الأسود"، وهي حركة فلسطينية، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي قائلا: "سيستغرق الأمر بضع سنوات، لكننا سنكون هناك للقيام بذلك. مسؤولية الأمن هي لنا. واجبنا هو توفير كل من الأمن والشعور بالأمان".

وختم بالقول: "لسوء الحظ، في السابع من أكتوبر لم نتمكن من القيام بذلك. أعتقد أننا نتطور، لن ننتظر. نحن بالفعل نستخلص دروسنا من الأحداث".