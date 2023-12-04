دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامها بقتل زوجها، بطعنه بالسكين عدة مرات، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدمت هدى بنت الحميدي بن حمود المطيري، سعودية الجنسية، على قتل زوجها، حسن بن عايش بن مرزوق المطيري، سعودي الجنسية، بطعنه بسكين عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته ونهب مبالغ مالية منه"، بحسب "واس".

وأضافت البيان أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها صك يقضي بثُبوت ما نُسب إليها".

وتابع البيان: "ولأن ما قامت به المدعى عليها عمل مُحرم وجُرم عظيم واستهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة، ودليل على فسادها وخطورتها وتأصل الإجرام في نفسها، ونظرًا لشناعة فعلها، فقد تم الحُكم بقتلها تعزيرًا، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، بحسب البيان.

وأردفت الوزارة مؤكدة أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانية، هدى بنت الحميدي بن حمود المطيري، سعودية الجنسية، الاثنين 20/ 5/ 1445هجرية، الموافق 4/ 12/ 2023 ميلادية بمنطقة الرياض"، وفقا لـ"واس".