نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدى "عطل تقني" إلى تأثر خدمات الإنترنت في مناطق عدة على مستوى مصر، حسبما قال بيان للشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء.

وتحدث بيان الشركة المصرية للاتصالات عن "تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية".

وأضاف البيان أنه "قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة".

كان مصريون قد عبروا عن شكواهم من تعطل بعض خدمات الإنترنت وصعوبة الوصول إلى الشبكة. وامتد نطاق ذلك إلى خدمات أخرى ترتبط بالإنترنت.