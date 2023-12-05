نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور جديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حفل زفاف تفاعلا في المملكة، الإثنين.

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، صورا لمشاركة محمد بن سلمان في حفل زفاف الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على ابنة الأمير أحمد بن سلمان.

وقال العساكر عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "سمو سيدي ولي العهد يشرف حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة صاحب السمو الملكي الامير احمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله".

وتفاعل عدد من المغردين مع الصور التي نشرها مدير مكتب ولي العهد، نستعرض أبرزها فيما يلي: