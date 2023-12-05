نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، للمشاركة في القمة الخليجية.

وأظهرت لقطات نشرها "تلفزيون قطر" الرسمي وصول رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى الدوحة حيث كان باستقباله أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الدوحة أيضا، حيث نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو يُظهر وصول طائرة ولي العهد إلى العاصمة القطرية، الدوحة.

وكان أمير قطر أيضا باستقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى الدوحة، وظهر الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهما يتبادلان الأحاديث.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، الثلاثاء: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".