دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ رؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ44 في الدوحة، بالتوافد إلى قطر، الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حين يمثل السعودية في أعمال القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصل إلى قطر، الثلاثاء، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمشاركة في القمة الخليجية في الدوحة، وكان في استقباله أمير قطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونشر تلفزيون قطر، على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لأمير قطر وهو يستقبل الرئيس الإماراتي، لدى وصوله حيث تصافحا الجانبان وتعانقا.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، الثلاثاء: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الديوان الملكي السعودي أن "ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير قطر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري".

واستقبل الشيخ تميم بن حمد، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي ممثل بلاده في القمة الخليجية، وذلك لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما استقبل أمير قطر، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، ممثل بلاده في القمة الخليجية، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، طبقا لوكالة "قنا".

وكان أمير قطر قال، الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44 التي تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تُسهم في حلها والتخفيف من آثارها".