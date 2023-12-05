الكرملين: بوتين سيزور الإمارات والسعودية الأربعاء.. وهذا ما سيبحثه

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيجري مباحثات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق يوما واحدا، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء: "غدا، سيقوم الرئيس بوتين بزيارتي عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف بيسكوف أن المحادثات ستغطي قضايا "الشؤون الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني -الإسرائيلي"، وستتناول مسائل التعاون في سوق النفط.

وبشكل منفصل، أكد بيسكوف أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين ستتم، الخميس.