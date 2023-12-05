السعودية.. تفاعل على تصريح "أتمنى لو كان عمري 10 سنوات" لعادل الجبير

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، تفاعلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، بعد أن تمنى أن يكون "عمره 10 سنوات" ليرى تطور المملكة بعد 50 عاما.

وقال الجبير خلال مشاركته بجلسة "Big Now" مع مؤسسة "مسك": "المملكة بقيادتها الرشيدة طرحت رؤية طموحة جدا، وأنتم (الشباب) بإذن الله قدها وقدود، وما عندي أدنى شك إننا رح نصير من مستوى إلى مستوى".

وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة قائلا: "وأنا أتمنى لو أن عمري 10 سنوات على شان أقدر ألحق على الـ50 أو 60 سنة القادمة".

وتابع الحبير قائلا: "المملكة الآن من الدول المميزة في العالم، لكنها ستكون من الدول الفريدة وسيكون لها بصمتها على المجتمع الدولي في كل المجالات، سواء المناخ أو الاقتصاد أو التجارة أو حل النزاعات والخلافات".

وفيما يلي أبرز التغريدات ردا على تصريحات الجبير: