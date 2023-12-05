نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، علم المملكة على سفينة "جلالة الملك جازان" خلال حفل تدشينها، كأول سفينة يُستكمل بناء منظوماتها، وتُنفذ اختبارات القبول على الأراضي السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء حفل تدشين سفينة "جلالة الملك جازان"، مساء الاثنين، وهي رابع سفينة في مشروع السروات لبناء السفن، وذلك في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة.

وأوضحت "واس"، أن "الأمير خالد بن سلمان صعد على سطح السفينة ورفع علم المملكة عليها، إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية، ثم بدأ تشغيل رادارات السفينة وصافراتها، وصافرات السفن المجاورة".

وخلال حفل التدشين، قال رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، إن سفينة "جلالة الملك جازان"، من طراز كورفيت (أفانتي 2200)، ستُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "واس".

وأوضح الفريق الغفيلي أنه "تم توطين القدرات الدفاعية للسفينة، وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأضاف رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية أن "السفينة مزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة باسم (حزم)، والذي تم تطويره بأيد سعودية، نتاجا للشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة نافانتيا الإسبانية لبناء 5 سفن لصالح السعودية".

ومن جانبه، قال مدير مشروع السروات العميد البحري عبد الله الشهري، إن "سفن المشروع هي أحدث ما توصلت إليه تقنيات التسليح البحري"، حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا.