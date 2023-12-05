دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ44 التي استضافتها الدوحة، عن الحرب في قطاع غزة، منتقدا المجتمع الدولي لعدم التدخل لوقف الحرب الدائرة منذ ما يقارب الشهرين.

وقال أمير قطر خلال كلمته في افتتاح القمة: "المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، تحتم تشاورا مستمرا، وتنسيقا بيننا للتعامل معها وتجنب تبعاتها، ودعم مكتسبات مجلسنا في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وإني لعلى ثقة أن دول المجلس يمكنها التوصل إلى التفاهم والتعاون بما يمكن أن يسهم في حل بعض القضايا الإقليمية"، حسبما نقل عنه تلفزيون قطر الحكومي في مقاطع فيديو لكلمته نشرها، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وحول الوضع في غزة، قال الشيخ تميم بن حمد: "تنعقد قمتنا في ظل استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا أهلنا في قطاع غزة، لقد اُنتهكت في فلسطين المحتلة كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، من خلال ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، ومن المؤسف أنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم، ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار"، حسب قوله.

وأضاف أمير قطر في كلمته: "من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر لمدة قاربت الشهرين، يتواصل فيها القتل الممنهج والمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بمن في ذلك النساء والأطفال، أسر بكاملها شُطبت من السجل المدني، وجرى استهداف البنى التحتية الهشة أصلا، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود الدواء، وتدمير المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمرافق الحيوية، كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة"، حسب وصفه، وطبقا لما نقل تلفزيون قطر عنه خلال كلمته.

ومضى أمير قطر قائلا إن "المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة، تعمق الشعور بالظلم وبعجز الشرعية الدولية، ولكن الوجه الآخر لهذه المأساة هو صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل كافة حقوقه المشروعة وعلى مركزية قضية فلسطين".

وأضاف الشيخ تميم بن حمد: "كان ممكنا توفير كل هذه المآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية"، مردفا: "تتساءل الشعوب في أنحاء العالم كافة عن معنى المجتمع الدولي ولماذا تخلى عن أطفال فلسطين؟، وأصبحت تعابير مثل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، من أكثر التعابير رواجا، وهذا يعني أن الشرعية الدولية قد تكون من ضحايا هذه الحرب الهمجية".

وأكد أمير قطر: "ندعو الأمم المتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "الصراع في فلسطين ليس صراعا دينيا، بل مسألة استعمار استيطاني رافض للاندماج في المنطقة عبر التوصل إلى حل وسط، حل عادل نسبياً مع السكان الأصليين"، حسب قوله.

وأوضح الشيخ تميم بن حمد: "تكللت جهود وساطة دولة قطر في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض (الأسرى والمحتجزين) من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإدخال المساعدات، ونعمل باستمرار على تجديدها، ولكن الهدن ليست بديلا عن وقف إطلاق النار".