(CNN)-- قال بحث صدر، الاثنين، إن بعض المستثمرين في بورصة تل أبيب "ربما كانت لديهم معرفة مسبقة" بالهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول و"استفادوا منه".

وذكر البحث، الذي أجراه أستاذا القانون في جامعتي نيويورك وكولومبيا، روبرت جاكسون جونيور، وجوشوا ميتس، والذي حمل عنوان "المتاجرة بالإرهاب؟"، ولم تتم مراجعته من قبل النظراء، أنه كان هناك ارتفاعا "كبير وغير عاديا" قبل 5 أيام من هجوم في عمليات البيع على المكشوف في صندوق MSCI الأكثر شعبية في إسرائيل.

وأضاف البحث أن عمليات البيع "تجاوزت بكثير" تلك التي حدثت خلال جائحة "كورونا"، والحرب بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و2008، وتابع: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المستثمرين استفادوا من هذه الأحداث المأساوية".

ووجد البحث، أنه في الثاني من أكتوبر، أي قبل 5 أيام فقط من الهجوم "كان البيع على المكشوف يمثل ما يقرب من 100% من حجم التداول خارج البورصة في صندوق MSCI "، وأضاف: "قبل أيام من الهجوم، بدا أن المسثمرين يتوقعون الأحداث المقبلة".

وشدد الباحثان على أن النتائج التي توصلا إليها "أولية"، وأنهما غير قادرين على ربط متداولين محددين بهذه المعاملات، وكذلك تحديد مصادر المعلومات الأساسية الخاصة بهم، ومع ذلك، ذكرا أن الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، لديها إمكانية الوصول إلى البيانات غير العامة التي يمكن أن تساعد المحققين على فهم سبب وكيفية تصرف الأسواق قبل 7 أكتوبر.

وقال البحث إنه في الأيام التي سبقت الهجوم، زادت الرهانات على الأوراق المالية الإسرائيلية المتداولة في بورصة تل أبيب "بشكل كبير"، فعلى سبيل المثال، وجد الباحثان أنه في الفترة ما بين 14 سبتمبر/ أيلول و5 أكتوبر، تم بيع 4.4 مليون سهم جديد على المكشوف في بنك لئومي، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وانخفضت أسعار أسهم البنك بنسبة 23% بين 4 و23 أكتوبر.

ومع ذلك، لم تكن هناك زيادة مقابلة في البيع على المكشوف في الشركات الإسرائيلية المتداولة في البورصات الأمريكية، على الرغم من أن الباحثان أشارا إلى أن هذا قد يكون بسبب أن بعض شركات الدفاع الإسرائيلية ستستفيد من ارتفاع الطلب في أعقاب الهجمات وبعضها يتمتع بحضور دولي كبير.

ووجد البحث زيادة في العقود قصيرة الأجل على أسهم الشركات الإسرائيلية المتداولة في البورصة الأمريكية، وقال الباحثان إن هذا مرتبط بالعديد من عمليات التداول "مما يشير إلى أن عددا صغيرا من الجهات الفاعلة ربما كان وراء عمليات التداول تلك".

ووجد البحث أن الزيادة "الكبيرة" في البيع على المكشوف في بورصة تل أبيب قبل هجوم 7 أكتوبر لم تكن موجودة قبل الانخفاض في السوق الذي حدث في أعقاب صدور قانون الإصلاح القضائي في يوليو/تموز الذي أدى إلى خروج احتجاجات.

وكتب الباحثان: "تتوافق أدلتنا مجتمعة على أن بعض المستثمرين المطلعين الذين يتوقعون هجوم (حماس) ويستفيدون منه".

ولم تستجب هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية ولا هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لطلب CNN للتعليق.

وقالت الهيئة التنظيمية الإسرائيلية لوكالة "رويترز" للأنباء: "الأمر معروف لدى السلطة ويخضع للتحقيق من قبل جميع الأطراف المعنية".

وذكر بيل باجلي، المتحدث باسم هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية، لـCNN، أن الهيئة لا تعلق على ما إذا كانت تجري تحقيقا أم لا.

وقال جوناثان ماسي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل، لشبكة CNN، إن البحث "صادم"، وأضاف: "الأدلة قوية على أن المستثمرين المطلعين استفادوا من توقع حدوث الهجوم، ويبدو أن المنظمين يفتقرون إلى القدرة على اكتشاف الكيانات المسؤولة عن هذا التداول، وهو أمر مؤسف".

يذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في إسرائيل في 7 أكتوبر عندما شن الهجوم أكثر من 1500 من مقاتلي "حماس"، ولا يزال آخرون محتجزين كرهائن لديها.