لقد استغرقت العلاقات التركية الإسرائيلية سنوات من الدبلوماسية للوصول إلى مصافحة تعتبر الأولى على الإطلاق بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ولكن بعد مرور شهرين فقط، تلاشت النوايا الحسنة.

ففي بداية الحرب في غزة، قدم الرئيس أردوغان نفسه كوسيط سلام محتمل.

ولكن مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، ارتفعت أيضًا حدة الخطابات - التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحتى دافع فيها عن حماس.

حيث قال أردوغان في إحدى كلماته إن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي حركة تحرير تناضل من أجل حماية أراضيها ومواطنيها".

في الشهر الماضي، ذهب أردوغان إلى أبعد من ذلك، قائلًا: "أقول بكل وضوح وصراحة إن إسرائيل دولة إرهابية".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، في منشور له على منصة "X" (تويتر سابقًا)، إن إسرائيل "ترفض أي محاضرات" من تركيا، مضيفًا إن أردوغان "يدعم دولة حماس الإرهابية، ويقصف القرى التركية داخل تركيا نفسها" – في إشارة إلى حرب تركيا المستمرة منذ عقود ضد المسلحين الأكراد.

ولكن منذ ذلك الحين، ضاعف أردوغان من حدة خطاباته، قائلًا إن "من المؤكد أن نتنياهو، جزار غزة، بالإضافة إلى كونه مجرم حرب، سيحاكم باعتباره جزار غزة مثلما حوكم (سلوبودان) ميلوسيفيتش".

وقام الرئيس أردوغان بقطع الاتصالات رسميًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، واستدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل. ولكن لم تختف بعد مليارات الدولارات من التجارة السنوية بين إسرائيل وتركيا.

تعليقًا على ذلك، قال سولي أوزيل، العالم سياسي بجامعة قادر هاس، إن "العلاقات التجارية والرحلات الجوية تستمر، ويذهب النفط إلى إسرائيل عبر المضيق. طالما أن تركيا وإسرائيل تعتقدان أنهما بحاجة إلى بعضهما البعض استراتيجيًا - أيًا كانت العلاقات السياسية - فسوف يستمر هذا الأمر".

تقول تركيا إنه منذ بدء الحرب، انخفضت التجارة بأكثر من النصف - مدفوعة بالمستهلكين والتجار.

تركيا – التي استضافت قادة حماس – شهدت مسيرات ضخمة مؤيدة للفلسطينيين بمدن في جميع أنحاء البلاد. وقام بعض الأتراك والمؤسسات العادية بمقاطعة العلامات التجارية التي يُزعم أن لها صلات بإسرائيل.

ورغم الغضب المتزايد والخطاب الناري - في زيارته لألمانيا وفي خطاباته الأخيرة، يواصل أردوغان الإصرار على أن تركيا لا يزال بإمكانها التوسط في السلام.

وأشار أوزيل إلى أن أردوغان يسعى إلى "أن يكون شريكاً في أي حل"، مضيفًا أن الرئيس التركي "يعتقد أنه يستطيع التراجع" عن تعليقاته التي أدلى بها، حسبما قال.