نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن حركة السفن لم تتأثر، بعد اصطدام سفينة حاويات بكوبري عابر للممر الملاحي، الأربعاء.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في بيان لهيئة قناة السويس، أنه "تم الدفع بأربعة قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا".

وأوضح ربيع أنه "بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها".

وأشار ربيع إلى أنه "جاري العمل حاليًا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدًا لقطرها، بعد التاكد من سلامة بدن السفينة".

يبلغ طول السفينة ONE ORPHEUS 336 مترًا، وعرضها 46 مترًا وحمولتها 101 ألف طن، بحسب ربيع.

وقال رئيس هيئة قناة السويس: "عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية".