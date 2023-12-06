ما هوية الرجل الذي يزعم أنه كان وراء محاولة اغتيال بولتون؟ كم المبلغ الذي دُفع وما علاقة سليماني؟

(CNN)-- قضت محكمة إيرانية، الأربعاء، بأن إجمالي 42 من المدعى عليهم، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة ووحدات عسكرية ومختلف الأفراد والكيانات في الولايات المتحدة، يجب أن يدفعوا ما مجموعه 49.77 مليار دولار للمطالبين بتعويضات عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قبل ما يقرب من أربع سنوات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكرت وكالة أنباء القضاء الإيراني، ميزان، الأربعاء، أن 3318 مواطنًا إيرانيًا في جميع أنحاء البلاد قدموا شكوى في قضية سليماني. وقال القضاء إن "المدفوعات ستستخدم لتعويض الضحايا الذين عانوا من أضرار بسبب اغتيال الجنرال سليماني".

قُتل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في قيادة قوات الحشد الشعبي العراقية، وعشرة من نوابهم، في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار مسلحة بأمر مباشر من البيت الأبيض أثناء مغادرة موكبهم مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

وتعهد المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا بأن طهران "ستنتقم بالتأكيد من العقول المدبرة ومنفذي الهجوم الإرهابي على رمز مكافحة الإرهاب".

وطلبت إيران من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لجميع مرتكبي جريمة اغتيال سليماني والعقول المدبرة لها. حدّدت طهران عشرات الأشخاص على صلة بالهجوم الإرهابي المستهدف، بما في ذلك الرئيس السابق ترامب ومسؤولون في البنتاغون والقوات الأمريكية في المنطقة.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات على عدة أفراد، من بينهم الرئيس السابق ترامب، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذين "أمروا أو ارتكبوا أو تعاونوا في اغتيال الفريق سليماني"، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر المدعي العام في طهران علي صالحي، أوامر اعتقال بحق عشرات من المسؤولين الأمريكيين السابقين والحاليين، بما في ذلك ترامب وبومبيو والقائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث فرانكلين ماكنزي، بتهمة "تورطهم في اغتيال بطل مكافحة الإرهاب".